26.12.2016 17:34 Emekli astsubaylardan Vali Güvençer'e ziyaret

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Manisa İl Başkanı Muharrem Turhan ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Manisa İl Başkanı Muharrem Turhan ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Emekli Astsubaylar Derneği Manisa İl Başkanı Muharrem Turhan, Vali Güvençer'in Manisa'da göreve başlaması nedeniyle nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür etti.



Ziyarette dernekleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren TEMAD Manisa İl Başkanı Turhan, dernek mensuplarının birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve ilgilerini sağlayabilmek bakımından sosyal ve kültürel toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenlendiğini belirterek, "Derneğimiz sosyal, kültürel ve hukuki bakımdan zorluğa düşmüş üyelere yardımda bulunmaktadır. Üyelerinin ve iştirakçilerinin vefatı halinde, geride bıraktığı aile bireylerine toplu bir maddi yardımın yapılabilmesi amacıyla ve katılacakların, maddî katkılarıyla oluşturulacak bir yardım sandığı kurar veya örgütlerince kurulmasına yetki verir. Muhtaç duruma düşmüş üye ve yetimlerine Yönetim Kurulu kararıyla, olanaklar elverdiği nispette maddi yardımda bulunur" diye konuştu.



Vali Güvençer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, çok hayırlı hizmetler verdiklerini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve görev yapan personelin gözbebeğimiz olduğunu, emekli personele ve yakınlarına dernek aracılığıyla sahip çıkılmasının ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

