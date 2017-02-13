Emekli Albay: Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler!

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Sözcü'den Özlem Gürses'e 15 Temmuz darbe girişimi gecesine dair açıklamalarda bulundu.

TSK'daki 15 Temmuz darbe gecesine ait kamera görüntülerinin FETÖ'cü kadrolar tarafından silindiğini iddia eden Üçok, Türkiye'de yaşanan ekonomik olumsuzluklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi.

Üçok'un açıklamaları şöyle;

"TSK'daki kamera görüntülerinin çoğu FETÖ'cü kadrolarca yok edildi. Ama insanlar duruyor! O anları bizzat yaşayan askerler var. Bu askerlerin ifadeleri hâlâ alınmadı, alınsa da anlatamazlar ki zaten neler yaşandığını… Bu kişilerin özgürce konuşması için Genelkurmay Başkanı görevden alınmalı.

'HEDEF BİZZAT RECEP TAYYİP ERDOĞAN'

Şu anda 15 Temmuz'u atlattık ama kaos süreci başladı. O geceden bu yana terör eylemlerinden kaybettiğimiz insanların sayısı yüzde 44 arttı! Bu anormal bir rakam. Ekonomik kriz de tetikleniyor. Ben tüm bunların bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını düşünüyorum. 15 Temmuz'da kendisini öldürmek istediler, olmadı. Peki vazgeçtiler mı? Hiç sanmıyorum. Rus Elçi Karlov'un öldürülmesi de bir mesajdı. O polis, yani tetiği çeken, Erdoğan'ın ekibinde görev yapmış, 8 defa. Yani diyor ki 'bak sana da tam 8 defa bunu yapabilirdim, tetiği çekebilirdim'."