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Elton John 'ara veriyor'
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Elton John 'ara veriyor'

Ünlü İngiliz müzisyen Elton John müzik kariyerine bir süreliğine ara verecek.

Ünlü İngiliz müzisyen Elton John müzik kariyerine bir süreliğine ara verecek.
İngiliz müzisyen Elton John'un menajeri David Furnish, sanatçının bir süreliğine kariyerine ara vereceğini açıkladı. Furnish yaptığı açıklamada 70 yaşındaki ünlü müzisyenin müziği tamamen bırakmadığını, sadece "nefes alabilmek" adına geçici süreliğine müziğe ara verdiğini dile getirdi.
Müzisyenin şarkı yazmaya devam edeceğini belirten Furnish, "Şüphesiz ki Elton performansını durdurmamalıdır. Hepimizin hayatında bizi canlı tutan şeyler var. Elton'un "Rocket Man" adlı öyküsünün hareketli versiyonunu çekeceğiz ve bu da gelecek yıl üretime başlıyor. Sanırım bir nefes alması gerektiğini düşünüyor, geri adım atması ve biraz duraklaması gerekiyor" dedi.
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