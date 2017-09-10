10.09.2017 22:05 Elmalı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Elmalı Belediyesi tarafından bu yıl 665. düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi Antalya'nın Elmalı ilçesinde Elmalı Belediyesi tarafından bu yıl 665. düzenlenen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi

Elmalı ilçesinde 3 gün süren 665. Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri final güreşleri ile sona erdi. Güreşlere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık, Bak, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Ak Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli, çevre ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 15 bin güreşsever izledi. 1306 yağlı güreş pehlivanının katıldığı güreşlerde açık arttırma usulü yapılan güreş ağalığını 507 bin TL veren iş adamı Tarık Savran aldı. Murat Paşa Belediyesi'nin pehlivanı Ali Gürbüz'ü yenen Döşemealtı Belediye'nin Pehlivanı Orhan Okulu, Başpehlivan oldu. Üçüncülüğü İsmail Balaban ve Recep Kara paylaştı.

Baş Altında Şahin Bilici, Büyük Ortada Hasan Can Güzeller, Küçük Orta Büyük Boyda Mustafa Doğan Özkaya, Küçük Orta Küçük Boy da Erdal Duman, Deste Büyük Boyda Necip Al, Deste Orta Boy Tufan Güzel, Deste Küçük Boy Enes Doğan, Ayak Boyunda Muharrem Emir, Toz koparan Boya da Furkan Taş, Teşvik 2 de Furkan Nas, Teşvik 1 Doğukan Toprak, Minik 2 de Yusuf Kırat, Minik 1 de Batuhan Küçür birinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, "Buraya Elmalı Er Meydanı'nın sizlere daha güzel hizmet verecek şekilde modernize edilerek yapılacağının müjdesini vermeye geldim" dedi.

Final güreşlerinin ardından madalya ve kupa töreni yapıldı.



