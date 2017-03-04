Elle dizgi yapıp 100 yıllık makineyle basıyor

Kars'ta teknolojiye ayak uydurmayan matbaacı elle dizgi yapıp 100 yıllık makinesiyle baskı yapıyor.

Kars'ta teknolojiye ayak uydurmayan matbaacı elle dizgi yapıp 100 yıllık makinesiyle baskı yapıyor.

Kars Cengiz Topel Caddesinde matbaacılık yapan Abbas Namlı (72) teknolojiye direniyor. Hala elle dizgi yapan Namlı, hazırladıkları kalıpların baskısını 100 yıllık matbaa makinesiyle yapıyor. Kars'ta yüzlerce mürettip yetiştirdiğini söyleyen Abbas Namlı, baskı makinesinin 100 yıllık ve Türkiye'de tek kendisinde bulunduğunu belirtti.

Matbaa sektörünün teknolojiye ayak uydurduğunu ve eski makinelerin artık kullanılmadığını ifade eden Namlı, teknolojinin kendi yaptığını yapamayacağını kaydetti. Baskı makinesinin Almanya'da kullanıldıktan sonra İstanbul'a geldiğini belirten Namlı, 50 yıl İstanbul'da kullanıldıktan sonra 40 yıldır da kendisinin kullandığını söyledi.

Namlı, "Makine 40 yıla yakındır bendedir. Benden öncede 50 yıl İstanbul'da çalışılmış, İstanbul'a da Almanya'dan getirtilmiş. Yani 100 yılı aşkın bir makinedir. Şu anda çalışıyor. Gazete de çıkarttım bu makineyle, gazeteyi bıraktıktan sonra matbaa işi ile uğraştım, cilt, kartvizit, davetiye ve bu makine ile yaptım" dedi.



"TEKNOLOJİYE AYAK UYDURAMADIM"

Kendi yaptığını teknolojinin yapamayacağını iddia eden Abbas Namlı, "Ekonomik sebeplerden dolayı teknolojiye ayak uyduramadığım için mecbur kaldık, böyle devam etmeye, şimdi şunu ima etmek istiyorum. Teknoloji acaba bunu yapabilir mi? Ben teknolojiyi yapamadığım gibi teknoloji de buyursun benim yaptığımı yapsın" diye konuştu.



"MAKİNEM TÜRKİYE'DE TEK OLACAK"

Teknolojiyle birlikte tipo baskı makinelerinin tarihe karıştığına dikkat çeken Abbas Namlı, "Kars'ta artık yok. Doğu illerinde belki var, belki yoktur. Diyebilirim belki de Türkiye'de tekim. Öyle zannediyorum. Çünkü herkes teknolojiyle uğraştığı için bu bitmiştir. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Makinem 100 yaşından belki de yukarıdadır" ifadelerini kaydetti.

Kars'ta matbaacılık yapan Abbas Namlı, 100 yıllık makinesini görmek için yurt içinden ve yurt dışından vatandaşların geldiğini, makinesinin fotoğraflarını çektikleri ve böyle makinelerin artık dünya ve Türkiye'de sadece müzelerde bulunduğunu kendisine söylediklerini vurguladı.

Matbaa makinesine bazı vatandaşların alıcı olduğunun altını çizen Namlı, 100 yıllık makinesini satmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)