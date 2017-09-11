11.09.2017 17:00 Eljif Elmas listede yer aldı mı ?

FIFA'nın oynama izni vermediği Eljif Elmas, Federasyona verilen kadroda da yer almadı. FIFA'nın oynama izni vermediği Eljif Elmas, Federasyona verilen kadroda da yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezon başında sarı-lacivertli renklere dahil edilen Eljif Elmas'ı kadroya katmayı çok istiyordu. Ancak Makedon futbolcunun henüz 18 yaşını doldurmaması nedeniyle FIFA'dan çıkan karar, Kocaman'ın listede değişikliğe gitmesine neden oldu. 24 Eylül'de 18 yaşını dolduracak olan genç futbolcu, bugün verilen listede yer almadı. Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı devre arasında kadroya dahil edecek. Eljif Elmas, bu tarihe kadar antrenmanlarını sürdürecek. Eljif Elmas dışında 14 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri federasyona bildirirken, toplam 32 kişilik bir kadro verdi. Kadroda şu isimler bulunuyor:



Aatif Chahechouhe

Abdullah Yiğiter

Ahmethan Köse

Alper Potuk

Erten Ersu

Giuliano Victor de Paulo

Hasan Ali Kaldırım

İsmail Köybaşı

Jose Fernando Viana de Santana

Josef de Souza

Luis Carlos Nova Neto

Martin Skrtel

Mathieu Valbuena

Mauricio Anibal Isla

Mehmet Ekici

Mehmet Topal

Muhammed Samed Karakoç

Nabil Dirar

Oğuz Kaan Güçtekin

Ozan Tufan

Özgür Kazar

Roberto Soldado Rillo

Robin van Persie

Roman Neustadter

Serhat Kot

Şener Özbayraklı

Tarık Çetin

Uygar Mert Zeybek

Vincent Petrus Anna Sebastian Janssen

Volkan Demirel

Yiğithan Güveli



