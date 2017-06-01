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Aydın Can Çiçek

Elini oynatmayı unutan Kemancı

Nadir istisnaların dışında, çoğu zaman, beynimizde kurguladığımız gerçekliğin ve haklı olma iddiasının oyununa geliriz. Bazılarımızda kronik bir hal almıştır bu. Sürekli benzer şeyleri tekrarlamanın, görmek istediklerimiz olduğunu kabul etmeyiz. Bu cümleleri yazmama neden olan kişi, Etyen Mahçupyan'ın ta kendisi.

Geleceği keşfe çıkan her insanın düşebileceği bir yanılgıya düşüyor Etyen ağabey. Aynı şeyleri o kadar sık tekrarlıyor ki, ikna edilememiş olduğunu anında sezinliyorsunuz. Son zamanlarda yazdığı her yazı, elini oynatmayı unutan kemancının yaptığı gibi tek notaya vuruyor. Gerçekten hep haklı mı yoksa hep haklı olamayacağı gerçeğine hazır olmayan mekanik bir Golem mi? İyi niyetinden şüphem yok, amma, kendi zihninde tasarladıklarıyla dünyanın tamamında olan bitenin, ( tabi ona göre ) şaşırtıcı bir paralellik taşımasından da kuşkulanmıyor. Bir arkadaşım anlatmıştı; Küçükken annesine öfkelendiği zaman gözlerini kapatırmış ve böylece tüm dünyayı karanlığa gömerek ondan intikam aldığını zannedermiş, Etyen ağabeyin de yaptığı tam olarak bu. Sözü her dinlenmediğinde bir felaket kurguluyor, sonra da her şeyin şaşmaz bir şekilde o kurguya boyun eğdiğini varsayıyor.

Ormanın içindeki bir ağaç gürültüyle devriliyor, önemi yok, Etyen ağabey sesi duymadıysa ağaç devrilmiş sayılmaz. Onun öngöremediği hiçbir şey olmaz ve öngördüğü her şey olmak zorundadır!

Onun hakkında ( şimdilik ) taşıdığım bu fikrin sorumlusu ne haset ne de husumet. Bilakis, onun için '' Saray soytarısı '' diyerek yazı döşeyen gazeteci bozuntusunun çirkefliğine ilk isyan edenlerden birisiydim. Edebi için methiyeler düzdüğüm bir yazı yazmıştım o günlerde. Varlığı sayesinde halime şükrettiğim muhatabını da yerden yere vurmuştum. Lakin artık eleştirilerimden nasibini alması kaçınılmaz oldu. Kalemini o kadar tekdüze oynatıyor ki maalesef, yanılabileceğini kabul etmektense, kendisini haklı çıkartacak her felakete razı olduğunu düşünmeden edemiyorum. İsmini şu an hatırlayamadığım bir bilim insanının şöyle dediğini hatırlıyorum; '' Bilinebilecek her şey bilinse dahi daha fazlasını toplamalıyız. '' Şapka çıkartacağım bir tevazu...

Öte yandan, onunla fikirleri bazen örtüşmeyen biri olarak şu gerçeği de görüyorum - ki; Etyen Mahçupyan gibi düşünenlere tahammül etmek, tamamen ayrı düştüklerimiz ile uzlaşmaya çabalamaktan daha kolaydır. Sırf bu sebepten, artık kabak tadı veren inadını hoş görüyorum. Son söz olarak, daha önce fizik dalında Nobel ödülü almış Eugene Wigner'den bir alıntı yapmak istiyorum; '' Bilinç geleceği değerlendirme şeklimizi etkiler '' Kalın sağlıcakla...

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