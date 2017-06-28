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Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
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Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Samsun'da 15 yaşındaki lise öğrencisi babasının kasap dükkanında kıyma çekmek için yardım ederken, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesi ile birlikte hastaneye kaldırılan lise öğrencisi tedavi altına alındı.

Samsun'da 15 yaşındaki lise öğrencisi babasının kasap dükkanında kıyma çekmek için yardım ederken, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesi ile birlikte hastaneye kaldırılan lise öğrencisi tedavi altına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Cem E.K., babasına ait kasap dükkanında kıyma çekmek için yardım ederken sağ elini elektrikli kıyma makinesine kaptırdı. Sağ eli kıyma makinesi içinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cem E.K.'nin makineye kaptırdığı eli hastanede çıkartıldı. Cem E.K. ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Muammer Ay /İHA)

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