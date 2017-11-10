10.11.2017 15:56 'Elimden geldiği kadar Beşiktaş'ın formasını terletmek istiyorum'

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca, ilk tercihinin siyah-beyazlı takım olduğunu belirterek, 'Elimden geldiği kadar Beşiktaş formasını terletmek istiyorum' dedi. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Talisca, ilk tercihinin siyah-beyazlı takım olduğunu belirterek, "Elimden geldiği kadar Beşiktaş formasını terletmek istiyorum" dedi.

Siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Talisca, NTV Spor'da katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.



"İNSANLARIN TARİHLERİNE SAHİP ÇIKMASI ÇOK GÜZEL"

Talisca, ilk olarak 10 Kasım ile ilgili yaşadığı anısını anlatarak, "Trafikte insanların araçlarından inip hazır ol duruşuna geçmesine şaşırdım. Daha sonra 10 Kasım ile ilgili bilgileri öğrendim. İnsanların tarihlerine sahip çıkması çok güzel. İnsanlar Türkiye'de tehlike var diyordu ancak burada tehlike yok. Ailem burada çok mutlu" dedi.

Brezilyalı oyuncu, Benfica'da haksızlığa uğradığını belirterek, "Beşiktaş'ın bana verdiği şans kadar orada şans verilseydi çok daha başarılı olabilirdim" dedi.



"ADRİANO, PEPE VE QUARESMA GİBİ İSİMLERDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Alt yapıya kulüplerin ağırlık vermesi gerektiğine de vurgu yapan Talisca, "Beşiktaş altyapısından bizimle antrenmana çıkan birçok genç var. İlerleyen zamanlarda kadroda yer bulacaklardır. Ben de Adriano, Pepe, ve Quaresma gibi isimlerden bir çok şeyler öğreniyorum. İlerleyen zamanlarda daha fazla genç oyuncuyu görebiliriz" ifadelerini kullandı.



"BİRİNCİ TERCİHİM BEŞİKTAŞ'TA KALMAK"

Geleceği konusunda da açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, "Büyük kulüplerin, büyük antrenörlerin ilgisi beni mutlu ediyor ancak ben şu an Beşiktaş'ın oyuncuyum. Elimden geldiği kadar da Beşiktaş formasını terletmek istiyorum. Birinci tercihim Beşiktaş'ta kalmak. Ama durumum biraz karışık. Kulüplerin birbirlerini anlaması gerekiyor. Benfica beni anlar mı? Bilemiyorum. Ben ne kadar istesem de kendi isteğimin bir sonuca ulaşmayacağını biliyorum. Benfica ile maaş sorunum vardı. Beşiktaş formasıyla orada attığım golden sonra hissettiklerimi söyledim. Taraftarlar doğal olarak kızdı. Fakat yöneticilerin yaptıkları benim özel hayatımı etkilemişti" diye konuştu.



"CANER İLE ARAMIZDA SORUN YOK"

Geçtiğimiz haftalarda Caner Erkin ile kavga ettiği iddiasıyla ilgili bir soru üzerine, Talisca, şöyle cevap verdi:

"Caner ile aramızda şu an hiçbir sorun yok. Aynı takım için aynı hedefler için çalışan oyuncular arasında bu tip şeyler yaşanır."



NEGREDO İLE DİLDEN DOLAYI İLİŞKİMİZ DAHA İYİ

Kendini en iyi hissettiği mevkiinin forvet arkası olduğunu söyleyen Sambacı, "Hoca eğer başka pozisyonda oynamamı talep ederse seve seve oynarım. Beni çizgiye koyduğunda çizgi oyuncusunun performansı gibi performans gösteremem. Hem Cenk Tosun hem de Negredo büyük oyuncular. Negredo ile dilden dolayı ilişkimiz daha iyi. Gün geçtikçe daha iyi olacaktır" sözlerini sarf etti.



