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'Elif Doğan Türkmen başkanlık divanından istifa etti'
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'Elif Doğan Türkmen başkanlık divanından istifa etti'

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 1 milyon 200 bin TL'lik iletişim harcaması ile tartışmaların odağındaki CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa için dilekçesini verdiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 1 milyon 200 bin TL'lik iletişim harcaması ile tartışmaların odağındaki CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa için dilekçesini verdiğini açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin babası Mustafa Tanrıverdi'nin Kula İlçesi Kurşunlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Özel, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa ettiğini belirten dilekçesini TBMM nöbetçi memurluğuna ilettiğini Pazartesi günü de işlemin yapılacağını dile getirdi.
Türkmen'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası istifa dilekçesini sunduğunu anlatan Özel, "Başkanlık divanı üyesi Elif Doğan Türkmen az önce başkanlık divanından istifa ettiğine dair dilekçesini TBMM'deki nöbetçi katipliğe sundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisinin istifa etmesini uygun olacağını ifade etmiş, bu beklentisini iletmişti. Elif hanım da Genel Başkanın talebi üzerine TBMM'ye Başkanlık divanından istifa dilekçesini bugün nöbetçi memurluğa verdi. Konuyla ilgili pazartesi günü gerekli işlem Meclis başkanlığı tarafından yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuyla ilgili grubumuzun üzerine düşen gerekli düzenlemeyi, çalışmayı yaptıktan sonra başkanlık divanında görevlendirilecek yeni isim için seçim işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.
(Hasan Yiğen/İHA)
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