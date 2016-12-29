29.12.2016 10:18 Eleşkirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

AĞRI (İHA) â€' Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Lisesi tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. AĞRI (İHA) â€" Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Lisesi tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.



Eleşkirt Merkez Camisi'nde okutulan mevlit programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Eleşkirt Belediye Başkan Vekili Kemal Sarı, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Büyükhan, Eleşkirt Emniyet Amir Vekili Hayrettin Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Aytekin Arslan, okul müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Akın Tekin'in yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler tarafından mevlit okunarak, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

