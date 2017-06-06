Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı

Beyşehir Gölünde av yasağına rağmen elektroşokla suya elektrik akımı vererek balık avladığı iddia edilen 2 kişi, sazlıklar arasında drone ile yapılan takip sonucu kaçmak isterken suçüstü yakalandı.

Beyşehir Gölünde av yasağına rağmen elektroşokla suya elektrik akımı vererek balık avladığı iddia edilen 2 kişi, sazlıklar arasında drone ile yapılan takip sonucu kaçmak isterken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Kuşluca Mahallesi'nde yaşayan ve elektroşokla avcılığa karşı olan gençler ile balıkçılar Akburun ile Kuşluca Mahalleleri arasındaki sazlık kesimde şokla avlanıldığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri ve Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi tarafından hem karadan, hem havadan ve gölden ortak bir operasyon gerçekleştirildi.



OPERASYONA MAHALLENİN GENÇLERİ DE DESTEK VERDİ

Gökyüzünden görüntü için drone kullanılan operasyonda, sazlık alana gelen su ürünleri kontrol teknesindeki görevliler hem göl yüzeyinden hem de havadan tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Drone ile havadan yapılan kontrol sırasında sazlıklar arasında avlandığı belirlenen kişiler ve bir filika tespit edildi. Drone ile takip edildiklerini anlayarak sazlıklar arasında koşarak kaçmaya çalışan avcılar, kıyıda bekleyen gençlerin de yardımıyla yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Ekipler, tarafından suçüstü yakalanan Abdullah A. ve Mehmet Ş. ile birlikte avda kullanılan 1 adet elektroşok cihazı, 4 adet akü, bağlantı kabloları ve 2 adet elektrik bağlantılı balık kepçesi ile kullanımı yasak olan ruhsatsız motorsuz filika ele geçirildi. Ekipler, suya elektrik akımı verilerek avlandığı belirlenen sazan balıklarından canlı olanları tekrar göl sularına bırakırken, 40 kilo ağırlığındaki karnı havyarlarla dolu sazan balıklarına ise el koydu.

Şokla avlanan iki kişinin, ekiplere Beyşehir ilçe merkezinde farklı meslek gruplarında çalıştığını beyan ettikleri, ek gelir amacıyla gölde bu yöntemle avlandıklarını ileri sürdükleri öğrenildi. İki avcıya, kişi başı 4 bin 650 lira olmak üzere toplamda kesilen ceza miktarı 9 bin 300 lira oldu.



"ELEKTROŞOKLA MÜCADELEYİ AZİMLİ VE KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Öte yandan, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt yaptığı açıklamada, elektroşokla avcılık yapanlarla ilgili olarak Kuşluca Mahallesi Muhtarlığı ve gençlerinin yardımıyla 'drone'ların da destek verdiği ciddi bir operasyon yapıldığını belirterek, bu çalışmaların devamının geleceğini söyledi. Kuşluca Mahallesi'nin gençlerindeki duyarlılığı gibi göl kıyısındaki tüm yerleşimlerden aynı duyarlılığı ve yaklaşımı beklediklerini belirten Kurt, "Gölde balık neslini koruyup, torunlarımıza bırakacaksak bu elektroşokla mücadeleyi azimli ve kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bu yöntemle avlananları görenlerin kooperatifimize ve güvenlik güçlerine bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Kuşluca Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz ise göle kıyısı olan bir mahalle olarak elektroşokla avlanma yönetimine tamamen karşı olduklarını ve duruşlarıyla da bunu her zaman sergilediklerini belirterek, "Köyümün gençleri, gece gündüz demeden bu yöntemle avlananları takip ederek, güvenlik güçlerimize bildiriyor. Son operasyonda da şokla avlananları geceden bu yana takip ediyorduk. Bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.