Elektronik sigara ve e likit özellikleri

Elektronik sigara cihazlarında farklı özellikler bulunmaktadır. Elektronik sigara cihazları günümüzde son teknoloji özelliklerle donatılmış farklı ürün seçenekleri sunmaktadır. Elektronik sigara cihazınızı seçerken batarya ve tank özellikleri, pil özellikleri, atomizer özellikleri, likit dolum kapasitesi gibi özelliklere dikkat etmelisiniz.

Elektronik sigarada cihaz kadar dolum sıvısı da önemlidir. Hem cihazın hem de dolum sıvısının orijinal ve kaliteli olması gerekir. Tüm dünyada elektronik sigara alanında bilinen kaliteli markalar bulunmaktadır. Joytech, Ovale, Eleaf gibi markaların elektronik sigara cihazları kaliteli ürünlerdir. Aynı markaların dolum sıvıları da bulunmaktadır.

E Sigara Likit Kullanımı

E sigara likit elektronik sigaraların dolum sıvısıdır. E sigara likit kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Elektronik sigara kullanırken içimize çektiğimiz duman bu dolum sıvısıdır. Bu nedenle e sigara likit seçimi ve kullanımı sağlık açısından önemlidir. E sigara likit üretimi iki farklı şekilde yapılmaktadır;

1-PG E likit: Propilen glikol, Aroma esansı, Terapatik nikotin kullanılarak üretilen e sigara likit.

2-VG E-Likit: Bitkisel gliserin, Aroma esansı, Terapatik nikotin kullanılarak üretilen e sigara likit.

Elektronik sigara cihazlarında dolum sıvısı kapasitesi bulunmaktadır. Likit ürünleri de farklı boyutlarda olmaktadır. Elektronik sigara dolum sıvılarında farklı aroma seçenekleri bulunmaktadır. Ama her şeyden önemlisi dolum sıvısının orijinal olmasıdır.

Elektronik Sigara Fiyatları

Elektronik sigara cihazları farklı özelliklerine göre fiyat aralıklarında satışa sunulmaktadır. Atomizer özellikleri, likit dolum kapasitesi, batarya ve pil özellikleri gibi özellikler fiyatları belirlemektedir. Ünlü elektronik sigara markalarının elektronik sigara fiyatları 60 TL'den başlayarak 400 TL'ye kadar uzaman farklı fiyatlarda ürünler sunmaktadır.

Elektronik sigara cihazları paket halinde satılmaktadır. Paketlerde genellikle atomizer, başlık, ağızlık, USB kablo, kılıf gibi malzemeler bulunmaktadır. Bazı paketlerde likit dolum sıvısı da hediye verilmektedir. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de paketlerde bulunmaktadır. Elektronik sigaralar adaptör veya bilgisayara USB kablosu ile bağlanarak kolayca şarj edilebilir.Elektronik sigara ürünlerinde her geçen gün yenilikçi tasarımlar ve farklı özelliklerdeki cihazlar piyasaya sunulmaktadır.