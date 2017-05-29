Elektronik dükkanına pompalı tüfekle saldırı kamerada

Denizli Pamukkale ilçesinde kimliği belirsiz motosikletli ve kasklı bir kişi, elektronik dükkanı sahibine pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda dükkan sahibi yaralanırken, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Denizli Pamukkale ilçesinde kimliği belirsiz motosikletli ve kasklı bir kişi, elektronik dükkanı sahibine pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda dükkan sahibi yaralanırken, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 09.10 sularında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektronik eşya tamiri yapılan iş yeri sahibi Erol Yaman (38), arabasıyla iş yerine geldi. O sırada kimliği belirsiz bir kişi motosikletle dükkanın yola bakan tarafına gitti. Yaman, işyerinin kapısını açtı ve içeri girip dışarı çıkığı sırada, kasklı bir kişini elinde pompalı tüfekle geldiğini gördü. Silahlı saldırgan iş yerine doğru tüfeği doğrultup iki el ateş etti. Hemen dükkanın içerisine kaçan Yaman, kapıyı kapattı, ancak kafasına aldığı saçma ile yaralandı. Saldırgan ise tüfeği tekrar kamuflaja saklayarak, olay yerinden kayıplara karıştı.

Yaralı olan Yaman, hemen dışarı çıktı ve çevredeki esnaflardan yardım istedi. Yaralı Yaman'ın yardımına koşan esnaflar, ona sandalye vererek oturttu ve hemen durumu 112 Acil Servise haber verdi O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Yaman, olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, silahlı saldırganın Erol Yaman gelmeden önce yaklaşık yarım saat çevrede beklediği ve keşif yaptığı bildirildi. Saldırıda yaralanan Yaman'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu /İHA)