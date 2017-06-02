Elektrikte serbest tüketici abone sayısı Mayıs'ta azaldı
Elektrikte serbest tüketici abone sayısı Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1.7 azalarak 3 milyon 828 bin 432'ye geriledi
Elektrikte serbest tüketici abone sayısı Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1.7 azalarak 3 milyon 828 bin 432'ye geriledi Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Mayıs'ta serbest tüketici sayısının en fazla olduğu il, 978 bin 407 aboneyle İstanbul olduğunu açıkladı. İstanbul'un Avrupa yakasında 641 bin 373, Asya yakasında ise 337 bin 034 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 356 bin 130 serbest tüketiciyle İzmir ve 327 bin 107 aboneyle Antalya takip etti. Serbest tüketici abone sayısı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1.7 azalarak 3 milyon 828 bin 432'ye geriledi. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 2 milyon 455 bin 422 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 257 bin 218 abone ile ticarethaneler izledi.
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