Elektrikli su ısıtıcısı evi yaktı

Samsun'da bir evde elektrikli su ısıtıcısından çıkan yangında zarar oluştu.

Samsun'da bir evde elektrikli su ısıtıcısından çıkan yangında zarar oluştu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan T.'ye ait evde çekyatın üzerine bırakılan elektrikli su ısıtıcısından yangın çıktı. Çekyatın tutuşmasıyla çıkan yangın odayı kapladı. Evde bulunan anne ile 2 çocuğu kendilerini dışarı atarak ölümden kurtuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek evin diğer odalarına sıçramadan söndürdü. Yangında odadaki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi.

