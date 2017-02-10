10.02.2017 10:38 Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk

Adana'da anne, baba ve iki çocuğun elektrikli bisikletle yolcuğu görenleri şaşırttı. Adana'da anne, baba ve iki çocuğun elektrikli bisikletle yolcuğu görenleri şaşırttı.

Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde, Suriyeli ailenin elektrikli bisiklette tehlikeli bir şekilde seyir etmesi herkesi hayrete düşürdü. Babanın kullandığı elektrikli bisiklete sürücü ile birlikte iki kişi binmesi gerekirken, anne ve 2 çocuğun daha binmesi dikkat çekti. Çocukların babanın önündeki boşlukta ayakta gitmesi her an düşme tehlikesi oluşturdu. Ancak buna rağmen baba tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti. Çocukların güçlükle ayakta durması ise yüzlerine yansıdı.

(Fatih Keçe/İHA)

