Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama

İSTANBUL dünden beri elektrik kesintileri yaşıyor. Hem Anadolu ham de avrupa yakasında bir çok ilçede elektrik yok. Peki elektrikler neden kesildi gerçek sebep ne? Elektriklerin kesilmesiyle ilgili dedikodulor çıkanca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan gelen son dakika açıklamada iddialar yalanlandı ve kesintinin asıl sebebi bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır."

İSTANBUL'A GELEN HATLAR KOPTU

Enerji bakanlığının daha önce sitesinden yayınladığı açıklamaya göre İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşandığı bu yüzden elektriklerin kesildiği belirtilmişti.

Kopmanın meydana geldiği bölgelerdeki aşırı yoğun kar yağışı ve sis, çalışmaları tamir çalışmalarını güçleştiriyor. Bakanlık kesinti sebebiyle demir çelik ve çimento fabrikaları ile organize sanayi bölgelerine enerji vermeyi kesti. Konutlara elektrik verilmesine öncelik tanındı.

KOMBİNİZİ KAPATIN

İstanbul'da elektrik kesintisine soğuk eklendi. Elektrikler olmayınca kombiler çalışmaz oldu ve evler buza döndü. İGDAŞ yayınladığı uyarı notu ile elektrik kesintisi olan yerlerde kombilerin kapatılmasını önerdi. Elektrik geldikten sonra cihazların birden çalışmaya başlamasıyla doğalgazda yüksek gaz akımı meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yüksek gaz akımıyla aktarma cihazları otomatik kendini güvenli duruma getirerek gazı kesiyor. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup, doğalgaz dağıtımını olumsuz etkiliyor. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri aldı. Muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler oluşturuldu. İstanbul'daki İGDAŞ abonelerinin, bu konuda hassasiyet göstererek, kombilerini elektrik gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur."