Elektrikçi enafını belgelendirme projesi

Elektrik ve elektronik meslek alanının TETESFED'e bağlı Türkiye genelindeki meslek odalarının başkanları ve diğer işverenlerin katılım sağladığı toplantı, Federasyon Genel Başkanı Osman YEŞİLYURT tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Uzman Yardımcısı Korel ÜNSAL tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemi ile TETESFED tarafından proje kapsamında yürütülen çalışmalar anlatıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Elektrik - Elektronik Mühendisi Ufuk EROL tarafından proje kapsamında yürütülen çalışmalarda üniversitenin resmi işbirliği süreçleri anlatılarak İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin alan uzmanı akademik personeli vasıtasıyla yaptığı aktif katkı ve desteklerden bahsedildi. Federasyon Proje Koordinatörü Dilek DURSUN tarafından proje ile ilgili amaç, hedefler, ana faaliyetler ve çıktıları ve projenin beklenen sonuçları katılımcılara aktarıldı.

Projenin, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılmasını sağlamayı ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumu desteklemeyi hedeflemekte; ülkemizde ki mesleki ve teknik eğitim farklılıklarının ortadan kaldırmayı, bireyler arası aynı yeterliliğe sahip olunmasını ve belgelendirmelerde şeffaflığı amaçlamakta olduğuna değinildi. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi çalışanlar vasıtasıyla sektörel iş kalitesi ve kalifiye çalışan istihdamında artış sağlanacağı ve çeşitli devlet teşviklerinden yararlanılabileceği konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.