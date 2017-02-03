03.02.2017 12:30 Elektrik tüketimi son 4 yılın en yüksek seviyesinde

Güneydoğu'da dondurucu soğuklar, elektrik tüketimini son 4 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Güneydoğu'da dondurucu soğuklar, elektrik tüketimini son 4 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yaklaşık 1.6 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti veren Dicle Elektrik Dağıtım'ın verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayında bölge genelindeki tüketim, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 oranında arttı. Bu yıl dondurucu soğukların yaşandığı Ocak ayında bölge genelinde ısınmada kullanılmasından dolayı elektrik tüketimi 2 milyon MWh'in(megavatsaat) biraz üzerinde gerçekleşti. Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen 6 ildeki yıllık elektrik tüketimi 20 milyon MWh dolayında seyrediyor.



ELEKTRİĞİ 'ISINMADA KULLANMAYIN' UYARISI

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen 6 ildeki elektrik tüketimi soğukların artmasına paralel olarak artarken bunun, elektrik enerjisinin daha çok ısınma amacıyla kullanılmasından kaynaklandığı bildirildi. Enerji şirketinin yetkilileri, dünyanın hiç bir yerinde elektriğin ısınma amacıyla kullanılmadığının altını çizerek, arızaların yaşanmaması ve herkesin kesintisiz elektrik enerjisi alabilmesi için kayıt dışı kullanımdan kaynaklanan enerji israfına son verilmesini istedi.



TÜKETİMDEKİ ARTIŞA RAĞMEN KESİNTİ AZALDI

Bu arada Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Müdürü Ahmet Seçkin Türk, sorumluluk bölgelerindeki tüketimin son 4 yılın en yüksek değerine ulaşmasına rağmen, elektrik kesintilerinin önceki yıllara göre azaldığına dikkat çekti.

Aşırı yüklenmeden kaynaklanan trafo yangınları ve hava koşullarından kaynaklanan arızaların zaman zaman yine yaşandığını ve bunun kaçınılmaz olduğunu belirten Türk, "Hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve şebeke bakım çalışmalarımız sayesinde tüketim arttığı halde bu yıl daha az kesinti yaşanıyor. Özellikle kullanımını artırdığımız termal kamera ile arıza tespiti gibi teknolojiden de istifade ettiğimiz arıza önleyici tedbirlerin faydasını gördük. Hizmet kalitemizi her geçen gün daha üst seviyelere çıkaracağız" dedi.



