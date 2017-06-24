Elektrik tesisatçısına adli kontrol

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciasıyla ilgili gözaltına alınan elektrik tesisatçısı K.D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciasıyla ilgili gözaltına alınan elektrik tesisatçısı K.D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü olayda, havuzun elektrik tesisatını yapan K.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

