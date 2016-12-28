28.12.2016 13:24 Elektrik tellerine dizilen güvercinler notaları andırdı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle elektrik telleri üzerine dizilen güvercinler renkli görüntüler oluşturdu. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle elektrik telleri üzerine dizilen güvercinler renkli görüntüler oluşturdu.



Ovacık ilçesine bağlı 94 Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerine bağlı teller üzerinde yan yana dizilen onlarca güvercin, görüntüleriyle dikkat çekti. Elektrik teline dizilişleriyle notaları andıran güvercinler, izlenmeye değer bir görüntü oluşturdu.

