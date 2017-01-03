03.01.2017 08:46 Elektrik kesintisi nedeniyle Gebze'deki OSB'lerin 5 günlük zararı 300 milyon euro

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle zarara uğradı. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yazıcı, 'Bölgenin günlük üretim kapasitesi 50-60 milyon euro civarında. Beş günde biz 300 milyon euro kaybetmiş durumdayız' dedi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle zarara uğradı. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yazıcı, "Bölgenin günlük üretim kapasitesi 50-60 milyon euro civarında. Beş günde biz 300 milyon euro kaybetmiş durumdayız" dedi.



TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yazıcı, Kocaeli-Gebze bölgesinde beş gündür yaşanan elektrik kesintileri konusunda açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "29 Aralık Perşembe gününden itibaren yaklaşık beş gündür elektriğimiz yok. Şuanda bu bölgede 16 OSB var ve hemen hemen hepsinde elektrik yok. Uzun süredir elektrikte gelmedi. Arada sırada geldi ama o bize yarardan çok zarar getirdi, çünkü dur kalk yapıyoruz. On binlerce işçi ile fabrikalarda soğukta üretim yapmayı bekliyoruz. Şuanda bölgenin günlük üretim kapasitesi 50-60 milyon euro civarında. Beş günde biz 300 milyon euro kaybetmiş durumdayız" şeklinde konuştu.



"Enerji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığından desteklerini istiyoruz"



Yurt dışındaki ve Türkiye'de müşterilere karşı sorumlulukları olduğunu belirten Yazıcı, "Otomotiv sektörü Türkiye'nin ihracatta şampiyon sektörü. Onu tehlikeye atabilecek bir durumdayız. Biran önce elektriklerin gelmesini bekliyoruz. Bizim bulunduğumuz bölgede 120'nin üzerinde firma var. Bu firmalarda on binlerce çalışan var. Hepimiz biran önce bu sıkıntılı sürecin bitmesini ve biran önce normal üretime dönmeyi bekliyoruz. Yetkililerle konuşuyoruz. Enerji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığından desteklerini istiyoruz. Sağ olsunlar herkes elinden geleni yapıyor. Fabrikalar kendilerini bu elektriğin gelişi ve gidişine göre ayarlamakta zorluk çekiyorlar. Bu da bize ilave bir problem getiriyor" ifadelerini kullandı.



"OSB'de bulunan diğer fabrikalar jeneratörle, taşıma mazotla üretimlerini yapmaya çalışıyorlar"



Elektriğin normale dönmesini ve yeniden üretime devam etmek istediklerini söyleyen Yazıcı, "Elektriğin bu akşam itibariyle geleceği şeklinde bir söylenti var. Saat 10 civarında akşam gelecek ve sabaha kadar elektriğimiz olacak umuduyla bekliyoruz ama müşterileri durdurmamak için kritik sıkıntılı parçaları yapabilmek için jeneratör temin ettik. Şuanda fabrikamızda üretimi iki jeneratörle devam ettirmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu OSB'de bulunan diğer fabrikalar da jeneratörle, taşıma mazotla üretimlerini yapmaya çalışıyorlar. Umuyoruz ve istiyoruz ki biran önce bu sıkıntı bitsin, ülke ekonomisine bu zarar sona ersin ve eskisi gibi yine üretime devam edebilelim" dedi.



"Taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyoruz"



Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın Genel Müdürü Bülent Yazıcı ise, "İçinde bulunduğumuz bu fabrika normal şartlarda günde 3 vardiya çalışıyor ve 570 personeli var. 54 makinası ve 2 boyahanesi var. Şuan jeneratörlerle destekli olarak 11 makine ve bir boyahane var. İhracat sevkiyatlarımızda sıkıntıya düştük ve uluslararası anlaşmalar var. Taahhütlerimizi yerine getiremiyoruz ve onları ötelemeyi talep ettik kendilerinden. Fabrika şuanda soğuk ve bu ortamda imalat yapmaya çalışıyoruz. Bize beş gün sonra ilk defa bir saat verildi. Akşam 10'da gelecek, sabah 7'de gidecek denildi. Taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyoruz. Büyük iş güvenliği riskleri alıyoruz. Jeneratörü bağla sök, mazot yükle, bunlar çok riskli işler. Bir yandan bu ülke için, fabrika için, insanlar için bir şey yapmaya çalışıyoruz ama bir yerde bizim enerjimiz ve motivasyonumuz düştü. Biran önce bu problemin giderilmesini ve mağduriyetimizin engellenmesini istiyoruz. Elektrik kesintileri yüzünden beş günde yaklaşık bir buçuk milyon TL zararımız var" şeklinde konuştu.



Gebze, Çayırova ve Dilovası'nda bulunan Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikaların çalışanları, normal üretime geçebilmek için elektriklerin biran önce gelmesini bekliyor.

