29.12.2016 21:49 'Elektrik kesintileri sırasında kombileri kapatın' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden elektrik kesintileri sırasında kombilerin kapatılması konusunda açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden elektrik kesintileri sırasında kombilerin kapatılması konusunda açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yaşanan elektrik kesintisi ve İGDAŞ uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada "İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde bulunan abonelerimizin, kombi ve kazanlarını elektrikler tekrar gelene kadar kapalı konuma getirmeleri gerekmektedir. Elektrik geldikten sonra, cihazların birden çalışmaya başlamasıyla doğalgazda yüksek gaz akımı meydana geliyor. Yüksek gaz akımı ile birlikte aktarma cihazları otomatik olarak kendini güvenli duruma getirerek gazı kesmektedir. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup doğalgaz dağıtımını olumsuz etkilemektedir. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri almış olup, muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler bekletilmektedir. Abonelerimizin bu konuda hassasiyet göstermeleri ve kombilerini elektrikler gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur" denildi.



