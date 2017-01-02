Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Elektrik faturaları için yeni karar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Elektrik faturaları için yeni karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte milyonlarca abonenin ve sektörün dört gözle beklediği 2017 yılında uygulanacak serbest tüketici limitini belirledi. 2017'de serbest tüketici limiti 2 bin 400 kWh. Bir başka ifade ile aylık ortalama 82 TL fatura ödeyen aboneler indirimli tarifeden yararlanabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte milyonlarca abonenin ve sektörün dört gözle beklediği 2017 yılında uygulanacak serbest tüketici limitini belirledi. 2017'de serbest tüketici limiti 2 bin 400 kWh. Bir başka ifade ile aylık ortalama 82 TL fatura ödeyen aboneler indirimli tarifeden yararlanabilecek.

Elazığ- Malatya -Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan dört ilde görevli tedarik firması Fırat Elektrik serbest tüketicileri indirimli elektrik avantajı ve kampanyalı tarifelerden yararlandırmaya hazırlanıyor. Fırat Elektrik Parakende Satış Şirket Müdürü Korhan Baykal EPDK'nın almış olduğu kararı değerlendirerek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) serbest tüketici limitini her yılsonunda yeniden belirlemektedir. EPDK almış olduğu karar ile 2017 yılında geçerli olacak yeni serbest tüketici limitini yıllık 2400 kWh olarak belirledi. Böylece aylık 82 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen aboneler, şirketimizle yapacakları ikili anlaşmalar ile indirimli elektrik tarifelerinden ve kampanyalardan yararlanabilecekler" dedi.

Aboneler dikkatli olmalı

Piyasada 200'ün üzerinde elektrik perakende satış şirketi bulunduğuna işaret eden Korhan Baykal, abonelerin sözleşme imzalarken dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Aylık 82 lira ve üzerinde kullanımları olan serbest tüketicilerin yeni sözleşmelerini imzalamadan önce haklarını çok iyi bilmelerini tavsiye ediyoruz. Fazla fiyat indirimleri ile göz boyayıp kesintisiz enerji sağlayamayan veya sözleşmelerinde tüketici aleyhine durumda koşullar bulunduran şirketlerin son dönemde kötü durumlarla karşılaştıklarını gördük. Bu durumda abonelerin enerji alamaması mağduriyet oluşturuyor.Bu tür mağduriyetle karşılaşmamak için abonelerimizi daha fazla bilgi almak ve indirimli tarifeden yararlanmak için AKSA'ya davet ediyoruz" diye konuştu.

Tek değişiklik fiyatlarda

İndirimden yararlanmanın oldukça kolay olduğuna değinen Baykal, "İndirimli elektrik hakkından yararlanmak çok kolay, aboneye herhangi bir ek maliyet getirmiyor, tesisat ya da sayaç değişikliği gerektirmiyor, müşterilerin göreceği tek değişiklik faturalarındaki indirimli fiyat olacak" dedi.

Faturalardaki indirimi görmek isteyen abonelerin indirimli tarifeye geçmek için AKSA ödeme veznelerine veya şirket müdürlüğüne tesisat numarası ve kimlikleri ile gelmelerinin yeterli olacağını söyleyen Baykal işlemin 30 saniye gibi kısa sürede tamamlandığını ifade etti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş kamp hazırlıklarına başladı
Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı
Kayıp vatandaş cansız bulundu
Elektrik faturaları için yeni karar
Annesinin doğum tarihi 10 milyon liralık ikramiyeyi kaçırttı
İşte o teröristin son görüntüsü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beşiktaş kamp hazırlıklarına başladı
Beşiktaş kamp hazırlıklarına başladı
Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı
Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı
Kayıp vatandaş cansız bulundu
Kayıp vatandaş cansız bulundu
Elektrik faturaları için yeni karar
Elektrik faturaları için yeni karar
Annesinin doğum tarihi 10 milyon liralık ikramiyeyi kaçırttı
Annesinin doğum tarihi 10 milyon liralık ikramiyeyi kaçırttı
İşte o teröristin son görüntüsü
İşte o teröristin son görüntüsü
Şizofreni hastası adam ailesini silahla rehin aldı
Şizofreni hastası adam ailesini silahla rehin aldı
Beyşehir Gölü tamamen donarsa onlar da tatile çıkacaklar
Beyşehir Gölü tamamen donarsa onlar da tatile çıkacaklar
Eflatun Cem Güney Memleketi Malatya'da Anıldı
Eflatun Cem Güney Memleketi Malatya'da Anıldı
Halep için yardım tırları yola çıktı
Halep için yardım tırları yola çıktı
Judo il seçmeleri yapıldı
Judo il seçmeleri yapıldı
Analig Masa Tenisi İl Seçmeleri yapıldı
Analig Masa Tenisi İl Seçmeleri yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English