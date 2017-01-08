08.01.2017 18:45 Elektrik akımına kapılan işçi hastanelik oldu

Samsun'da elektrik arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan bir işçi hastanelik oldu. Samsun'da elektrik arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan bir işçi hastanelik oldu.



Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinin Kozlu ile Güngentepe Mahallesi arasındaki yüksek gerilim hattının geçtiği direkteki arızayı gidermeye çalışan elektrik işçilerinden M.İ.(33) elektrik akımına kapıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.İ., tedavi alına alındı. M.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

