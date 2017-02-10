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Elbistan şehidini uğurladı
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Elbistan şehidini uğurladı

Türk askerlerinin kullandığı binanın Rusya Federasyonu'na ait savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulması sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Şahin (25), memleketi Elbistan'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, binlerce hemşerisinin tekbirleri, duaları ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Türk askerlerinin kullandığı binanın Rusya Federasyonu'na ait savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulması sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Şahin (25), memleketi Elbistan'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, binlerce hemşerisinin tekbirleri, duaları ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde Suriye'nin El-Bab kenti bölgesinde Rusya Federasyonu'na ait uçağın DEAŞ'lı teröristlere yönelik olarak gerçekleştirdiği hava operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tank karargahı olarak kullandığı binanın yanlışlıkla bombalanması sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Şahin için ilk tören Gaziantep'te düzenlendi. Törenin ardından Şahin'in ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, daha sonra askeri uçakla Malatya'ya uğurlandı.
Askeri uçakla Malatya Er Haç Havalimanına getirilen şehit cenazesi, burada cenaze aracına alındı. 4. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken gönderildiği Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Şahin'in cenazesini taşıyan araç, ilçe girişinde çok sayıda Elbistanlı tarafından karşılandı. Konvoyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne ulaşan cenaze, şehidin silah arkadaşları tarafından alınarak morga konuldu.
Şehidin naaşı, aile fertlerine son kez gösterildi. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin'in al bayrağa sarılı naaşı, daha sonra tekrar cenaze aracıyla helallik almak için son kez baba ocağına götürüldü. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan cenaze, tekbirler ve dualar eşliğinde musalla taşına kondu.
Oğlunun şehit olduğu haberini Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde alan baba Abdurrahman Şahin, koltuk değnekleri ile törene katıldı. Baba Şahin ve diğer çocukları cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Acılı babayı Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun teselli etmeye çalıştı. 20 gün önce DEAŞ'lı teröristlerin içinde bulunduğu tanka yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırıyı yara almadan atlatan Uzman Çavuş Şahin'in annesi Asiye ise, oğlunun tabutunun geçişi sırasında gözyaşlarına boğulup ağıtlar yaktı.
Burada şehidin öz geçmişi okundu. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin'in naaşı, binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazının ardından tekrar omuzlara alındı. Şehit Şahin'in ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, dualar ve tekbirlerle mahalle mezarlığına götürülerek vatan toprağına emanet edildi.
Cenaze törenine, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, İlker Çitil, Mehmet Uğur Dilipak, 2. Ordu Komutanlığı İleri Kurmay Yarbaşkanı Tuğgenaral İbrahim Özbudun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Öner, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, emniyet teşkilatı mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.
(Murat Sürücü/İHA)
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