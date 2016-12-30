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Elbistan'da terör operasyonu: 13 gözaltı
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Elbistan'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin talimatı ve koordinesinde yapılan soruşturma kapsamında, terörle mücadele polislerinin yaptığı şafak baskını ile haklarında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen 13 kişiden 11'i Elbistan'da yakalandı. Şehir dışında yakalanan 2 kişi ise Elbistan'a getirilecek.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında, KCK'nın Elbistan'daki üst düzey isminin de yer aldığı öğrenildi.

Haklarında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen kişilerin, terör örgütüyle ilişkilerinin bulunduğu öğrenildi.
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