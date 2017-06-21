Elazığspor'un transfer yasağı kalktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da transfer yasağının kesin olarak kalktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da transfer yasağının kesin olarak kalktığı bildirildi.

Elazığspor'da bir dönem forma giyen Franco Cangele'nin alacakları nedeniyle bordo-beyazlı ekibe transfer yasağı gelmişti. Alınan bilgiye göre, Arjantinli futbolcuya şu ana kadar 340 bin Euro ödeme yapan kulübün transfer yasağını kaldırmak için 40 bin Eoru'luk son taksitinin ödenmesiyle sorunu çözdüğü öğrenildi.

Elazığspor Kulübü 2. Başkanı Karahan Çelik yaptığı açıklamada, "FIFA tarafından 08.02.2017 tarihinde kulübümüz aleyhine verilen iki dönem transfer yasağı, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu Mahkemesine (CAS) açmış olduğumuz dava sonucunda kesin olarak kaldırılmıştır. Bu konuda emeği geçen başta Elazığ Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz olmak üzere, yönetim kurulumuza ve ve FIFA avukatımız Cenk Gündoğdu'ya teşekkür ederiz" denildi.

(Hüseyin Kabukçu /İHA)