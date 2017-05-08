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Elazığspor ile Altınordu 1 puanı paylaştı
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Elazığspor ile Altınordu 1 puanı paylaştı

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Elazığspor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Elazığspor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
8. dakikada Okan Derici ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yerden vurdu, kaleci son anda uzanıp topu bloke etti.
14. dakikada Okan Derici sağdan penaltı noktasına gönderdi, Fatih Aktay gelişine müthiş vurdu, top üst direkten auta çıktı.
23. dakikada Wellington sağdan ceza sahasına kadar yaklaşıp sert vurdu, top kaleci Erce Kardeşler'in kontrolünde direğin üzerinden auta çıktı.
43. dakikada Okan Derici sağdan sıfıra inip penaltı noktasına çıkardı, Fatih Aktay gelişine vurdu, kaleci Çağlar son anda ayaklarıyla topu çelip mutlak golü önledi.
50. dakikada soldan kullanılan serbest vuruştan gelen topa Erdoğan Yeşilyurt gelişine vurdu, kaleci çizgiden çıkardı, karambolde Okan Derici vurdu, kaleci Çağlar Şahin yine çıkardı.
79. dakikada Okan Derici'nin yaklaşık 30 metreden kullandığı müthiş şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.
80. dakikada ceza sahasındaki karambolde Berk Yıldız'ın arka arkaya şutlarında kaleci Erce başarılı kurtarışlarla golü önledi.
90. dakikada Seydi Kayasoy birebirde topun üzerine basıp düşünce Traore topa sahip olup yayın üzerine çıkardı, Kehidre bomboş durumda gelişine vurdu, geriye koşan Seydi filelere doğru giden meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkarmayı başardı.
90+3. dakikada Wellington ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurdu, top üst direği sıyırıp auta gitti.
90+4. dakikada Berk Yıldız'ın soldan kale sahasına gönderdiği topa Kehidre 2 metreden vurdu, kaleci Erce Kardeşler müthiş bir refleksle topa sahip oldu.
90+5. dakikada savunma ofsayt diye duraklayınca öne fırlayan Berk Yıldız sağdan ceza sahasına girip bomboş durumdaki Kehidre'ye pasını verdi. Kerim Alıcı son anda araya girip gole engel oldu.

Stat: Bornova
Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Seyfettin Ünal xx
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Kerim Alıcı xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xxx, Yusuf Acer xx, Barış Alıcı xx, Arif Morkaya xx, Serkan Göksu x (Oğulcan Ülgün dk. 23 x) (Ali Mert Aydın dk. 46 xx), Okan Derici xx, Erdoğan Yeşilyurt xxx (Seydi Kayasoy dk. 87 ?), Fatih Aktay xx
Yedekler: Ali Emre, Uğur Arslan Kuru, Berkay Görmez, Mutlu Doğan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Yiğit xx, Ozan Tahtaişleyen x, Onur Güney xx (Murat Kalkan dk. 73 xx), Wellington Da Silva xx, Aldin Cajic xx, Çağrı Ortakaya xx, Mesut Saray x (Berk Yıldız dk. 65 x), Youssef Yeşilmen x (Hamidou Traore dk. 46 x), Muhammed Kehinde xxx
Yedekler: Ahmet, Gilles Binya, Timur Özgöz, Alpaslan Öztürk
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Sarı kartlar: Ozan Tahtaişleyen, Çağrı Ortakaya, Çağlar Şahin Akbaba (Elazığspor), Arif Morkaya, Okan Derici (Altınordu)

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