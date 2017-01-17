Elazığspor Galatasaray maçı CANLI ANLATIM

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşıyor.

STAT: Atatürk

HAKEM: Kutluhan Bilgiç

SAAT: 19.45

YAYIN: ATV

ELAZIĞSPOR: 0 - 1 :GALATASARAY

25. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Bruma ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra ceza sahasında rakibi kendisine müdahalede bulundu. Sonrasında Bruma geriden gelen Linnes'e pasını verdi. Onun şutu dışarıya gitti.

24. dakika: Elazığsporlu taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.

23. dakika: Lamjed ilerde hareketlenen Timur'u topla buluşturmak istedi ancak top Ahmet Çalık'ta kaldı.

22. dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda Elazığspor'da. Ev sahibi takımda futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

20. dakika:Elazığspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

19. dakika: Youssef Yeşilmen'in kullandığı kornerde Carole topu uzaklaştırdı ancak devam eden pozisyonda topu alan Youssef Yeşilmen ceza sahasının dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

18. dakika: Mesut'un kullandığı kornerde top arka direğe açıldı. Sonrasında Youssef Yeşilmen Yasin'den sıyrılamadı ve top dışarıya gitti. Elazığspor bir kez daha korner kullanacak.

17. dakika: Topla oynama oranları: Elazığspor %35 Galatasaray %65 Adem uzaktan şansını denedi ancak onun şutu Ahmet'e çarparak dışarıya gitti. Elazığspor sağ kanattan korner kullanacak.

16. dakika: Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Selçuk uzaktan şansını denedi. Onun şutu dışarıya gitti.

15. dakika: Eren orta alanda yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Selçuk topla birlikte ceza sahasına girmek istedi ancak Ozan ondan topu alarak tehlikeyi önledi.

13. dakika: Galatasaray savunmasından gönderilen topta Eren tek pasla sağ kanattaki Yasin'i topla buluşturdu. Yasin'in ortası kaleci Çağlar'da kaldı.

12. dakika: Youssef Yeşilmen ceza sahasına doğru hareketlenen Lamjed Chehoudi'yi topla buluşturmak istedi ancak Sabri zamanında araya girdi.

11. dakika: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Bruma topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasında Podolski'den önce savunma kafayı vurdu.

10. dakika: Elazığspor oyuna yeniden başladı.

9. dakika: GOL! Ceza sahasının dışında topla buluşan Podolski sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

8. dakika: Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ozan topu dışarıya gönderdi. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak. Josue'nin kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

7. dakika: Bruma sol kanattan bindirme yapan Linnes'i topla buluşturmak istedi ancak Adem zamanında araya girerek atağın büyümesine engel oldu.

6. dakika: Elazığspor tehlikeli geldi. Youssef Yeşilmen'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarıya gitti.

5. dakika: Josue'nin kullandığı kornerde Çağlar kalesini terk ederek topu aldı.

4. dakika: Sabri'nin sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak.

3. dakika: Josue sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

2. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında top Galatasaray'ın hakimiyetinde. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmanın başında rakibinden sıyrılmak isterken yüzüne bir darbe gelen Bruma kenara gelerek tedavi oluyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Elazığ'da İstiklal Marşımız...

Maçtan Önce: Elazığsporlu futbolcular sahaya üzerinde Fethi Sekin'in olduğu tişörtlerle çıktı.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.