Elazığspor Galatasaray maçı CANLI ANLATIM

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşıyor.
STAT: Atatürk
HAKEM: Kutluhan Bilgiç
SAAT: 19.45
YAYIN: ATV
25. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Bruma ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra ceza sahasında rakibi kendisine müdahalede bulundu. Sonrasında Bruma geriden gelen Linnes'e pasını verdi. Onun şutu dışarıya gitti.
24. dakika: Elazığsporlu taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.
23. dakika: Lamjed ilerde hareketlenen Timur'u topla buluşturmak istedi ancak top Ahmet Çalık'ta kaldı.
22. dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda Elazığspor'da. Ev sahibi takımda futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.
20. dakika:Elazığspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.
19. dakika: Youssef Yeşilmen'in kullandığı kornerde Carole topu uzaklaştırdı ancak devam eden pozisyonda topu alan Youssef Yeşilmen ceza sahasının dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.
18. dakika: Mesut'un kullandığı kornerde top arka direğe açıldı. Sonrasında Youssef Yeşilmen Yasin'den sıyrılamadı ve top dışarıya gitti. Elazığspor bir kez daha korner kullanacak.
17. dakika: Topla oynama oranları: Elazığspor %35 Galatasaray %65 Adem uzaktan şansını denedi ancak onun şutu Ahmet'e çarparak dışarıya gitti. Elazığspor sağ kanattan korner kullanacak.
16. dakika: Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Selçuk uzaktan şansını denedi. Onun şutu dışarıya gitti.
15. dakika: Eren orta alanda yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
14. dakika: Selçuk topla birlikte ceza sahasına girmek istedi ancak Ozan ondan topu alarak tehlikeyi önledi.
13. dakika: Galatasaray savunmasından gönderilen topta Eren tek pasla sağ kanattaki Yasin'i topla buluşturdu. Yasin'in ortası kaleci Çağlar'da kaldı.
12. dakika: Youssef Yeşilmen ceza sahasına doğru hareketlenen Lamjed Chehoudi'yi topla buluşturmak istedi ancak Sabri zamanında araya girdi.
11. dakika: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Bruma topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasında Podolski'den önce savunma kafayı vurdu.
10. dakika: Elazığspor oyuna yeniden başladı.
9. dakika: GOL! Ceza sahasının dışında topla buluşan Podolski sert bir şutla topu ağlara gönderdi.
8. dakika: Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ozan topu dışarıya gönderdi. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak. Josue'nin kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.
7. dakika: Bruma sol kanattan bindirme yapan Linnes'i topla buluşturmak istedi ancak Adem zamanında araya girerek atağın büyümesine engel oldu.
6. dakika: Elazığspor tehlikeli geldi. Youssef Yeşilmen'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarıya gitti.
5. dakika: Josue'nin kullandığı kornerde Çağlar kalesini terk ederek topu aldı.
4. dakika: Sabri'nin sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak.
3. dakika: Josue sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.
2. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında top Galatasaray'ın hakimiyetinde. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.
1. dakika: Karşılaşmanın başında rakibinden sıyrılmak isterken yüzüne bir darbe gelen Bruma kenara gelerek tedavi oluyor.
1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.
Maçtan Önce: Elazığ'da İstiklal Marşımız...
Maçtan Önce: Elazığsporlu futbolcular sahaya üzerinde Fethi Sekin'in olduğu tişörtlerle çıktı.
Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.
STAT: Atatürk
HAKEM: Kutluhan Bilgiç
SAAT: 19.45
YAYIN: ATV
ELAZIĞSPOR: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Gilles, Timur, Youssef Yeşilmen, Chehoudi
YEDEKLER: Ahmet, Hakan, Cajic, Çağrı, Traore, Mehmet, Tom
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş
GALATASARAY: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren
YEDEKLER: Batuhan, Sneijder, Rodrigues, Berk, Kerem, Soner, Birhan
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink