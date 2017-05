Elazığspor'da Bayram Bektaş dönemi bitti

Elazığspor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Bayram Bektaş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

Açıklamanın devamında ise kulüp tesislerinde Başkan Sedat Karataş ve yöneticilerle vedalaşan Bayram Bektaş'ın ifadelerine yer verildi. Teknik Direktör Bektaş'ın vedalaşmada, "Yeni sezonda Elazığspor'da olmayacağım. Elazığspor'un bende ki yeri her zaman farklıdır. Burada çok güzel günlerim geçti. Geldiğimiz günden bugüne bizlere her daim destek olan kulüp başkanımız Sedat Karataş başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna, mücadelelerinden dolayı futbolcu kardeşlerime ve büyük bir özveriyle çalışan kulüp personellerimize teşekkür ederim.Bundan sonraki süreçte Elazığspor'a başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kulüp Başkanı Sedat Karataş ise, Bayram Bektaş'la yaptıkları görüşme neticesinde fikir birliğine vararak karşılıklı anlaşma sağlayıp yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Bayram Bektaş'ın her zaman profesyonelliği ve centilmenliğiyle hafızalarında kalacağını ifade eden Başkan Karataş, "Profesyonellikte bu tür ayrılıklar vardır. Önemli olan ayrılırken de dostça vedalaşabilmektir. Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı Bayram Bektaş ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.