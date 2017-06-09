Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'Bylock'u kullandığı belirlenen ve kamuda aktif görevde olan doktor, hemşire, mühendis ve araştırma görevlilerinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'Bylock'u kullandığı belirlenen ve kamuda aktif görevde olan doktor, hemşire, mühendis ve araştırma görevlilerinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock'u kullandığı belirlenen ve kamu kurumlarında aktif görevde oldukları ortaya çıkan doktor, hemşire, mühendis, araştırma görevlisi ve teknik personellerin bulunduğu 15 şahıs belirlendi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bugün sabah Elazığ merkezli Mersin ve Tokat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 15 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu-Yunus Özhanlı / İHA)