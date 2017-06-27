Elazığ kırsalında 1 terörist öldürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında devam eden operasyonda 1 terörist öldürüldü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında devam eden operasyonda 1 terörist öldürüldü.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklama, "Elazığ ili Karakoçan ilçesinde BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 operasyonu devam etmektedir. Operasyon kapsamında yapılan arazi taraması esnasında 1 BTÖ mensubu terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

(Kamil Can Kılıç / İHA)