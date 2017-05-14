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Elazığ farklı kazandı
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Elazığ farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor'u 5-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor'u 5-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Tom'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cajic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
17. dakikada sağ kanattan Adem'in ortasında topla buluşan Berk'in vuruşunda mutlak bir golü kaleci kornere çelerek kurtardı.
33. dakikada Elazığspor defansından topu alan Akçan ceza sahası içine pasını gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Rahmi takımının beraberlik golünü kaybetti. 1-1
43. dakikada sağ kanattan gelen Tom ceza sahası çizgisinde pasını Kehdinde'ye verdi. Kehinde'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
47. dakikada topu önüne bulan Kehinde ceza sahsı içerisine kadar girerek şutunu çekti. Top kale direğine çarparak auta çıktı.
48. dakikada Elazığspor atağından yine Kehinde kaleci ile karşı karşıya kalmasının ardından vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak bu kez de kaleci Vukovic'te kaldı.
57. dakikada Tom'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kehinde göğsü ile yumuşatarak plase bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
63. dakikada Tom'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Youssef'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
66. dakikada Youssef'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Mesut'un ceza sahası içinden vuruşunda top filelere gitti. 3-1
69. dakikada topu önüne alan Elazığspor'dan Cajic, defansı geçerek plase bir vuruşla golünü attı. 4-1
73. dakikada Youssef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Murat'ın vuruşunda meşin yuvarlak az bir farkla auta çıktı.
83. dakikada Tom'un ortasında Cajic topla buluşarak pasını ceza sahası içinde bulunan Kehinde'ye verdi. Kehinde'nin vuruşunda kaleciyi geçen top az bir farkla yandan auta çıktı.
90. dakikada Murat'ın pasında kale çizgisine yakın noktada topla buluşan Cajic, takımının 5. gölünü kaydetti. 5-1

KÜNYE
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamarxx, Engin Erdem xx, Mustafa Sönmez xx
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xxx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xxx, Mehmet Yiğit xxx, Berk Yıldız xx (Mesut dk. 46 xx), Adem Alkaşi xx, Cajic xxx, Murat Kalkan xxx, Traore xxx (Murat dk. 74 x), Çağrı x, Ortakaya xx (Youssef xxx dk. 52 x), Tom xxx, Kehinde xxx
Yedekler: Ahmet Fener, Timur Bayram, Alpaslan Öztürk, Binya
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Balıkesirspor: Vukovic x (Asil Kaan dk. 69 x), Eray Ataseven x, Mehmet Boztepe x, Rahmi Anıl Başaran xx, Emre Akaş x (Ömer Tayyib dk. 74 x), Şaban Tükenmez x, Cüneyt Koz x, İbrahim İçuz x, Akçan Deniz Sayar x, Çağatay Vatan x, Doğa İşeri xx
Yedekler: Ömer Tayyib Karaduman, Oğuz Yılmaz, Burak Çalık, Foxi, İshak Çakmak
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: Cajic (dk. 7, 69 ve 90), Kehinde (dk. 57), Mesut (dk. 66) (Elazığspor), Rahmi (dk. 33)
(Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Berk, Traore (Elazığspor)
(Halil İbrahim Varlı - Kamil Can Kılıç/İHA)

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