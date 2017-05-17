Elazığ'daki kazada şoföre gözaltı

Elazığ'da 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazası ile ilgili otobüs şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Elazığ'da 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazası ile ilgili otobüs şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "17.05.2017 tarihinde saat 06.30-07.00 sıralarında Elazığ-Bingöl karayolu Karakoçan yol ayrımına 6-7 kilometre mesafede Bingöl istikameti yönünde 34 ZZ 6516 plakalı otobüsün, içi demir yüklü 31 PAD 67 plaka sayılı tırı sollamak istediği esnada hatalı davranması sonucu arkadan çarpması neticesinde otobüsün sağ ön kısmının büyük çapta hasar görmesi ile Mehmet Senar Sekin isimli vatandaşımız olay yerinde vefat etmiştir. Olayın haber alınmasıyla hemen müdahale edilmiş, yaralılar değişik hastanelere sevk edilmiştir.Sevk edilen yaralılar arasında Mustafa Olgun isimli vatandaşımız kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesinde vefat etmiştir.Şuanda halen, Karakoçan Devlet Hastanesinde 7, Bingöl Devlet Hastanesinde 12, Elazığ Fırat Tıp Fakültesi Hastanesinde 5, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 yaralı vatandaşımız vardır.Elazığ Fırat Tıp Fakültesi Hastanesinde yatmakta olan yaralılardan birinin durumu ağırdır. Olayla ilgili olarak, otobüs şoförünün alınacak ifadesine müteakip adliyede hazır edilmek üzere gözaltına alınması talimatı verilmiştir" denildi.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)