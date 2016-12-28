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Elazığ'daki beste yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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Elazığ'daki beste yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

İlahi Aşkın Sesi Milletler Arası Beste Yarışması'nda dereceye girenler Elazığ'da son konserlerini vererek ödüllerini aldı.

İlahi Aşkın Sesi Milletler Arası Beste Yarışması'nda dereceye girenler Elazığ'da son konserlerini vererek ödüllerini aldı.

Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı tarafından organize edilen, Elazığ Valiliği ile Kültür Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "İlahi Aşkın Sesi Milletler Arası Beste Yarışması"nda dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni ve konser düzenlendi. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ödül töreni ve konsere Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı Başkanı Vehbi Nazırlı, yarışmaya Elazığ'dan katılım olmadığını, daha sonra gerçekleştirmeyi planladıkları yeni yarışmalara Elazığ'dan da katılım beklediklerini dile getirdi.

Valisi Murat Zorluoğlu ise konuşmasında, "İlimizin yetiştirdiği çok kıymetli alim, din adamı ve gönül insanı Abdullah Nazırlı hocamızın şiirlerinden seçilen güfteleri en güzel şekilde besteleyen değerli bestekarlara ödüllerini takdim etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsan, aşk yoluyla kendi varlığının kaynağı olan Allah'a ulaşır. Hemen bütün İslâm mutassavvıflarınca kabul edilen görüşe göre alem-i ervahta var olan insan, şu evrende bireyler olarak fiziken yaratılınca, ruhu ilahi kaynaktan uzak kaldı, ayrılık içine düştü, o mutlu hali özler oldu. İşte bu sebeple insan ruhunu bu alemde yaratanı ile burada buluşturacak olan araç, sevginin son sınırı olan ilahi aşktır. Anadolu'muzda bu aşk ve muhabbet yolunu meslek edinen arif insanlar bu coğrafyaya kendi kimliğini kazandırmaya hep gayret etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki Anadolu'nun İslam'a ve insana bakışı bambaşka olmuştur. Ve yine bu yüzden Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana gibi ariflerin aşka, insana ve varlığa dair sözleri insanlara asırlarca etki etmiştir. Çünkü onların hayatında dünyalık değil hak, saltanat değil tevazu, varlık değil yokluk yer etmiştir" dedi.

220 yarışmacı, Hafız Abdullah Nazırlı Hoca'nın Divanı Nazırlı adlı eserindeki şiirlerinden besteler yapıp seslendirerek yarışmaya katılmış ve 14 eser belirlenmişti. Dereceye giren 14 eserin ilk 6'sı seslendirildi.

Yarışmacılardan birinci olan Hasan Esen'e ödülünü Vali Murat Zorluoğlu verdi. Dereceye giren diğer yarışmacıları da ödüllerini, programa katılan protokol üyeleri verdi.
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