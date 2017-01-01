01.01.2017 01:58 Elazığ'da yeni yılın bebeği Ali Eymen oldu

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 00.02'de dünyaya geldi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da, yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı. Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 00.02'de dünyaya geldi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da, yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.



Elazığ'da 2017 yılının ilk bebeği Medical Park Elazığ Hastanesi'nde saat 00.02'de dünyaya normal doğumla geldi. Murat (46) ve Fatma Gül (43) çiftinin 4'üncü çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Ali Eymen ismi verildi. 3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.



Dünyaya gelen bebeğinin vatana millete hayırlı bir evlat olmasını dileyen anne Fatma Gül, dördüncü bebeğini kucağına aldığından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Her çocuğunda olduğu gibi bu kez de aynı heyecanı yaşadığını ifade eden baba Murat Gül, "Allah tüm millete aynı şekilde hayırlı evlatlar nasip etsin. Vatana millete inşallah hayırlı olur" diye konuştu.



Bebekle ilgili bilgi veren hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Doğan Aktaş ise, "9 aydır takip ettiğimiz hastanın 2017'nin ilk bebeği oldu. Yeni yıl onun ve bizim içinde aydınlık günler getirmesini diliyoruz. Ali Eymen bebeğimiz 3 kilogram ağırlığında ve 50 santim boyunda doğdu. Sağlığı gayet iyi" şeklinde konuştu.



2016 yılında yaşanan birçok olumsuz olayların 2017 yılında yaşanmaması dileğinde bulunan Başkan Yanılmaz, "2017 yılı, mazlumların başının daha dik olduğu zalimlerin daha dizlerinin üzerine çöktüğü bir yıl olur. 2017 yılı milletimizin ekonomik olarak daha kalkındığı ve mutlu olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

