30.12.2016 11:49 Elazığ'da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltında

Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, merkez Hicret Mahallesinde bulunan metruk bir binayı kontrol ettiği sırada 3 şüpheliyi fark etti. Polisin dur ihtarı üzerine şüphelilerden M.M., elindeki poşeti attı. M.B., M.M.ve M.Ö. gözaltına alınırken atılan poşet içerisinden 11 fişek esrar, şüphelilerden M.B.'nin cebinden de 1 adet fişek halinde kubar esrar çıktı. Şahıslardan M.M.'nin ise asker yoklama kaçağı olduğu belirlendi.



3 şüpheli uyuşturucu maddelerle birlikte Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

