Elazığ'da trafik kazası: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görev yeri olan Bitlis'in Ahlat ilçesinden ailesiyle birlikte memleketine gitmek için yola çıkan Uzman Çavuş Serdar Uysal yönetimindeki 65 DP 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, uzman çavuşun 13 yaşındaki oğlu Kubilay Uysal olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü Uysal, eşi ve 2 çocuğu da yaralandı. Hafif yaralanan baba Uysal olay yerinden ayrılmazken, eşi ve 2 çocuğu ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kubilay Uysal'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Halil İbrahim Varlı / İHA)