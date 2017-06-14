Elazığ'da trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı

Elazığ'da meydana trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Elazığ'da meydana trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalar sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülerde ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları dikkat çekiyor. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerden ilkinde trafik ışıklarına uyulmadığından dolayı Çayda Çıra Kavşağında iki araç çarpışıyor. İkincisi ise hız kurallarına uyulmadığından dolayı İstasyon Kavşağında meydana geliyor. İkinci kazada arkadan gelen araç aşırı hızdan dolayı öndeki araca çarpıyor. Üçüncü görüntüde ise trafik kurallarına uyulmamasından dolayı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıyor.

Tunceli'de de meydana gelen bir kaza MOBESE kameralarına yansıdı.

(Yunus Özhanlı /İHA)