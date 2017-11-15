15.11.2017 11:34 Elazığ'da trafik kazaları MOBESE'de

Elazığ meydana gelen kazalar kameralara saniye saniye yansıdı. Kazalardan en çok dikkat çekenleri ise bir otomobil ile bir minibüsün yayalara çarpma anları oldu. Elazığ meydana gelen kazalar kameralara saniye saniye yansıdı. Kazalardan en çok dikkat çekenleri ise bir otomobil ile bir minibüsün yayalara çarpma anları oldu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalar sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerden ilkinde Gazi Caddesi Öğretmen Evi önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa Malatya istikametine seyir halinde bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havada taklalar atarak, düştü. İkinci kaza ise Çayda Çıra Kavşağında meydana geldi.Kazada seyir halinde olan motosiklete arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yuvarlanırken, araca arkadan başka bir araç daha çarptı.

Üçüncü kaza ise Elazığ Havalimanı kavşağında meydana geldi. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yol kenarına savruluyor. Görüntülere yansına dördüncü kazada ise bir yayaya karşıdan karşıya geçerken şehir içi minibüsü çarptı.

(Yunus Özhanlı/İHA)

