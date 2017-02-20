Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, Elazığ merkez ile Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde 23 adres tespit edildi. Sabah erken saatlerde özel harekat timlerinin desteği ile yapılan operasyonda sosyal medyadan örgüt propagandası yapan ve örgütle bağlantılı olduğu iddia edilenlerin de olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 16 Şüpheli ise bugün örgüt propagandası yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6'sı adli kontrol şartı ile 7 şüpheli de doğrudan serbest bırakıldı.

