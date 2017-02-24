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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik Palu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde örgütsel ve dijital veriler ele geçirildi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
(Halil İbrahim Varlı/İHA)

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