Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Elazığ merkezli, Kovancılar, Karakoçan ilçeleri ve Eskişehir ile Konya'da 20 adres tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde özel harekat timlerinin desteği ile 3 il ile 2 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında HDP Kovancılar İlçe Başkanı A.H.K'nin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Şemsettin Aydoğdu - Yunus Özhanlı/İHA)