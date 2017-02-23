Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapan 12 şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekipleri, merkez, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde tespit edilen adreslere bugün eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının evlerinden 2 adet tüfek, örgütsel ve dijital dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (Yunus Özhanlı/İHA)
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