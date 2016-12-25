25.12.2016 11:00 Elazığ'da Mekke'nin Fethi Programı gerçekleştirildi

Elazığ'da Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıldönümü çerçevesinde şair Dursun Ali Erzincanlı sevenleriyle buluştu. Elazığ'da Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıldönümü çerçevesinde şair Dursun Ali Erzincanlı sevenleriyle buluştu.



Türkiye Vefa Derneği'nin organizasyonu ile Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıldönümü dolayısıyla program düzenledi. Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen programda Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya, Türkiye Vefa Derneği Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, şair Dursun Ali Erzincanlı dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kültür Park Cami İmamı Serdar Tunç'un Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla devam etti.



Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Vefa Derneği Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, "1 Ocak 630 yılında alemlerin sultanı Hazreti Muhammed Medine'den Mekke'ye doğru fetih için yola çıktığında sahabeyi ikramına, '10 bin kişilik güçlü bir orduyla Mekke'yi fetih edeceğiz. Şayet Mekke'de kadınlara, çocuklara, yaşlılara, bitkilere, Ebu Süfyan'da dahil olmak üzere hiç kimseye karışılmayacak' demişti. İşte biz, Peygamber efendimizin ümmetiyiz. Peygamber efendimizin inanmayanlara karşı güçlü olmasına rağmen uyguladığı hareket budur. Günümüzde ülkemize içeriden ve dışarıdan hain, kalleşçe bizi parçalamak için uğraşan vatan hainleri bir şeyler yapacağını zannediyor. Bizim milletimiz aziz bir millettir. Bizim milletimiz 15 Temmuz'da tankların altına yatacak kadar cesur, direklerin üstünden F-16 uçağını düşürecek kadar yüreklidir" dedi.



Konuşmanın ardından semazen gösteri ve ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

