Elazığ'da maden ocağında göçük: 1 ölü

Elazığ'da krom madeni ocağında tavan çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da krom madeni ocağında tavan çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Alacakaya ilçesi İncebayır köyü sınırlarında Sori bölgesinde bulunan bir krom madeni ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden ocağında çalışan 47 yaşındaki Nurettin Aksöz, galeride tavan çökmesi sonucu, göçük altında kaldı. İşçiler ve kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan Aksöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Aksöz'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)