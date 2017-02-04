04.02.2017 17:06 Elazığ'da 'kırmızı liste'deki vaşaklar görüntülendi

Nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan 3 vaşak Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir yerde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan 3 vaşak Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir yerde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, dünyada nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde görüntülendi. Karakoçan ilçesinden Çayağzi köyüne giden İsa Mutlu, otomobilin önüne çıkan 3 vaşağı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde bir süre araç önünde koşan vaşaklar daha sonra karla kaplı alana girerek izlerini kaybettiriyor.

Vaşakların, Elazığ'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından aç kaldıkları için yerleşim yerlerine yakın bölgelere kadar geldiği tahmin ediliyor.

(Halil İbrahim Varlı / İHA)

