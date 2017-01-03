03.01.2017 10:07 Elazığ'da kar yağışı, 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da dün gece 01.00 sıralarından itibaren başlayan kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapanırken, Elazığ Belediyesi ekipleri yolların açık kalması ve dona karşı sabaha kadar tuzlama yaparak tedbir aldı. Elazığ'da dün gece 01.00 sıralarından itibaren başlayan kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapanırken, Elazığ Belediyesi ekipleri yolların açık kalması ve dona karşı sabaha kadar tuzlama yaparak tedbir aldı.



Türkiye genelinde birçok kenti etkisi altına alan kar yağışı, dün geceden itibaren Elazığ'da da yağmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Elazığ Belediyesi'ne bağlı ekiplerde kar yağışının başlamasıyla birlikte yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmasına başladı.



Öte yandan, Sivrice ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması için çalışma başlattı.



5 kente sis ve don uyarısı



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, kar yağışının 5 ilde devam edeceğini bildirerek, sis ve don olaylarına karşıda uyarıda bulundu. Merkez tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın çok bulutlu Tunceli ve Bingöl'de akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı, daha sonra parçalı bulutlu, Malatya'da öğle saatlerine kadar aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu, daha sonra parçalı bulutlu, Elazığ ve Adıyaman'da akşam saatlerine kadar aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu, daha sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleriyle birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

